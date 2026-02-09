Австралийскую базу готовят как запасной аэродром для подлодок США

В то же время проект вызывает обеспокоенность у части местных жителей. Они опасаются появления радиоактивных отходов, роста цен на жилье и повышения уязвимости региона в случае конфликта. Сторонники размещения указывают на создание новых рабочих мест и получение Австралией доступа к технологиям атомных подлодок до начала строительства собственных. Закупки таких субмарин у США в рамках AUKUS запланированы на 2030-е годы. Сейчас австралийский флот располагает только дизель-электрическими подводными лодками.