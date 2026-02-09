Премьер Мелони задремала на открытии Олимпийских игр в Италии: из-за чего ее «разморило»

В Сети распространились фотографии со спящей премьером Италии Джорджей Мелони. Она задремала во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Психиатр Василий Шуров предположил, что сон Джорджи Мелони связан с усталостью. Так он сказал в беседе с aif.ru.