Премьер Мелони задремала на открытии Олимпийских игр в Италии: из-за чего ее «разморило»

Психиатр Шуров связал сон Мелони на открытии Олимпиады с усталостью.

Источник: Комсомольская правда

В Сети распространились фотографии со спящей премьером Италии Джорджей Мелони. Она задремала во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Психиатр Василий Шуров предположил, что сон Джорджи Мелони связан с усталостью. Так он сказал в беседе с aif.ru.

Врач назвал «перебором» сравнение премьера Италии с экс-президентом США Джо Байденом. Он тоже нередко усыпал на мероприятиях. По мнению психиатра, премьер Италии просто задремала.

«Церемония — вещь шумная, и она в статусе главы государства. Возможно, разморило, сказалась усталость, большой объем нагрузки», — прокомментировал Василий Шуров.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоялась 7 февраля. Однако ОИ начались не без скандалов. Во время выхода спортсменов ряд делегаций освистали. В их числе оказались представители команд из США и Израиля.

