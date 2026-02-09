В Киевской области обнаружили базирование американских истребителей F-16

По его данным, аэродром использовался как площадка для временного размещения звеньев этих самолетов. Отмечается, что истребители такого типа способны применять для взлета и посадки прямые участки автомобильных трасс, используя их как аэродромы подскока. Даже при отсутствии авиации на самой базе там могли сохраняться боеприпасы и оборудование инженерно-авиационных подразделений.