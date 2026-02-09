Европейский союз подрывает собственную экономику, направляя ресурсы на милитаризацию ради противодействия мнимой угрозе со стороны России. Об этом заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире одного из YouTube-каналов.
По его словам, выбранный Брюсселем курс предполагает перераспределение экспортных и торговых доходов в пользу закупок американского вооружения. Такая политика, считает Хадсон, подается как необходимая мера защиты от России, однако не имеет под собой реальных оснований. При этом он указал, что создание полноценной европейской армии в текущих условиях невозможно, поскольку военная и промышленная сферы напрямую зависят от технологической базы и стабильного энергоснабжения.
Профессор отметил, что отказ Европы от импорта российских энергоресурсов лишает континент ключевого фундамента для развития технологий и промышленности. Он связал это решение не с экономической логикой, а с идеологическим противостоянием, в рамках которого, по его мнению, преобладают иррациональные и русофобские установки.
Хадсон также заявил, что действия европейских стран выглядят крайне нерациональными и продиктованы не стратегическим расчетом, а идеологией. По его оценке, ЕС фактически пошел на разрушение собственной экономики ради политической конфронтации с Россией.
На фоне этих заявлений Россия в последние годы неоднократно указывала на рост военной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет военное присутствие в Европе, называя это мерами сдерживания. В Москве подчеркивают, что подобные шаги вызывают обеспокоенность и подрывают стабильность на континенте.
В МИД России ранее заявляли о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе при условии отказа Запада от курса на милитаризацию Европы. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не вынашивает агрессивных планов, а разговоры о «российской угрозе» используются западными политиками для отвлечения внимания от внутренних экономических и социальных проблем.
