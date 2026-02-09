По его словам, выбранный Брюсселем курс предполагает перераспределение экспортных и торговых доходов в пользу закупок американского вооружения. Такая политика, считает Хадсон, подается как необходимая мера защиты от России, однако не имеет под собой реальных оснований. При этом он указал, что создание полноценной европейской армии в текущих условиях невозможно, поскольку военная и промышленная сферы напрямую зависят от технологической базы и стабильного энергоснабжения.