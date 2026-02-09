Сергей Лавров ловко ответил Западу на дело Эпштейна: «Чистой воды сатанизм»

Впрочем, пока в деле Эпштейна продолжают всплывать новые подробности. Выяснилось, что незадолго до ареста финансист контактировал с бывшим советником президента США Стивеном Бэнноном. Они обсуждали возможность съемок документального фильма на острове Литл-Сент-Джейм. Проект предполагал, что Эпштейна представят в более благоприятном свете. В частности, финансист будет проводить беседы о науке и международной политике. Однако потом от таких планов пришлось отказаться, поскольку его задержали.