Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна показало истинное лицо западных элит, стремящихся управлять всем миром. Об этом заявил Сергей Лавров. Его слова прозвучали в интервью телеканалу НТВ.
Министр отметил, что публикация материалов по делу Эпштейна заставила по-новому взглянуть на происходящее внутри западных политических и финансовых кругов. В частности, посмотреть на истинное лицо так называемого «глубинного союза». Того, который руководит всем Западом и хочет управлять всем миром.
«То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — сказал Сергей Лавров.
Немногим ранее о деле Эпштейна также высказалась Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что скандал вокруг финансиста действительно стал показательным. Поскольку продемонстрировал высокий уровень коррупции среди западных элит и стало символом серьезных проблем в международной политической системе. Причем речь идет не о теориях заговора, а о действиях конкретных людей, находящихся во власти и международных организациях.
В свою очередь, о деле Эпштейна высказывались и в Кремле. Там комментировали слухи о якобы присутствующем в материалах «русском следе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о якобы существовавших связях финансиста с российскими спецслужбами не заслуживают серьезного отношения. Поэтому подобные версии можно воспринимать как несерьезные заявления, не имеющие подтверждений.
Впрочем, пока в деле Эпштейна продолжают всплывать новые подробности. Выяснилось, что незадолго до ареста финансист контактировал с бывшим советником президента США Стивеном Бэнноном. Они обсуждали возможность съемок документального фильма на острове Литл-Сент-Джейм. Проект предполагал, что Эпштейна представят в более благоприятном свете. В частности, финансист будет проводить беседы о науке и международной политике. Однако потом от таких планов пришлось отказаться, поскольку его задержали.