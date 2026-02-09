Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лавров ловко ответил Западу на дело Эпштейна: «Чистой воды сатанизм»

Лавров слова Высоцкого прокомментировал поиски «русского следа» в деле Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна показало истинное лицо западных элит, стремящихся управлять всем миром. Об этом заявил Сергей Лавров. Его слова прозвучали в интервью телеканалу НТВ.

Министр отметил, что публикация материалов по делу Эпштейна заставила по-новому взглянуть на происходящее внутри западных политических и финансовых кругов. В частности, посмотреть на истинное лицо так называемого «глубинного союза». Того, который руководит всем Западом и хочет управлять всем миром.

«То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм, наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», — сказал Сергей Лавров.

Немногим ранее о деле Эпштейна также высказалась Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что скандал вокруг финансиста действительно стал показательным. Поскольку продемонстрировал высокий уровень коррупции среди западных элит и стало символом серьезных проблем в международной политической системе. Причем речь идет не о теориях заговора, а о действиях конкретных людей, находящихся во власти и международных организациях.

В свою очередь, о деле Эпштейна высказывались и в Кремле. Там комментировали слухи о якобы присутствующем в материалах «русском следе». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что сообщения о якобы существовавших связях финансиста с российскими спецслужбами не заслуживают серьезного отношения. Поэтому подобные версии можно воспринимать как несерьезные заявления, не имеющие подтверждений.

Впрочем, пока в деле Эпштейна продолжают всплывать новые подробности. Выяснилось, что незадолго до ареста финансист контактировал с бывшим советником президента США Стивеном Бэнноном. Они обсуждали возможность съемок документального фильма на острове Литл-Сент-Джейм. Проект предполагал, что Эпштейна представят в более благоприятном свете. В частности, финансист будет проводить беседы о науке и международной политике. Однако потом от таких планов пришлось отказаться, поскольку его задержали.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше