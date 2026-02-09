Россиянам объяснили «сон» Мелони на открытии Олимпиады

По словам специалиста, произошедшее, скорее всего, связано с обычной усталостью. Он отметил, что сравнения Мелони с экс-президентом США Джо Байденом и попытки представить ситуацию как нечто экстраординарное выглядят преувеличенными. Шуров подчеркнул, что даже на шумных и торжественных мероприятиях человек может ненадолго задремать, особенно при высокой нагрузке и плотном графике.