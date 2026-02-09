Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили «сон» Мелони на открытии Олимпиады

Появившиеся в сети кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, задремавшей на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, не свидетельствуют о каких-либо проблемах со здоровьем.

Появившиеся в сети кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, задремавшей на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, не свидетельствуют о каких-либо проблемах со здоровьем. Такое мнение высказал врач-психиатр Василий Шуров в комментарии aif.ru.

По словам специалиста, произошедшее, скорее всего, связано с обычной усталостью. Он отметил, что сравнения Мелони с экс-президентом США Джо Байденом и попытки представить ситуацию как нечто экстраординарное выглядят преувеличенными. Шуров подчеркнул, что даже на шумных и торжественных мероприятиях человек может ненадолго задремать, особенно при высокой нагрузке и плотном графике.

Эксперт указал, что церемонии подобного уровня требуют значительных физических и эмоциональных затрат, а статус главы правительства предполагает постоянное напряжение. В таких условиях кратковременная сонливость может быть естественной реакцией организма.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых Джорджа Мелони сидит с закрытыми глазами и наклоненной в сторону головой. Пользователи начали активно обсуждать эти кадры и критиковать итальянского премьера за «сон» во время официального мероприятия.

Читайте также: Исполнитель покушения на генерала Алексеева был связан с пособником много лет.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше