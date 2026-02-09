Россиянам объяснили «сон» Мелони на открытии Олимпиады

Появившиеся в сети кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, задремавшей на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, не свидетельствуют о каких-либо проблемах со здоровьем. Такое мнение высказал врач-психиатр Василий Шуров в комментарии aif.ru.
По словам специалиста, произошедшее, скорее всего, связано с обычной усталостью. Он отметил, что сравнения Мелони с экс-президентом США Джо Байденом и попытки представить ситуацию как нечто экстраординарное выглядят преувеличенными. Шуров подчеркнул, что даже на шумных и торжественных мероприятиях человек может ненадолго задремать, особенно при высокой нагрузке и плотном графике.
Эксперт указал, что церемонии подобного уровня требуют значительных физических и эмоциональных затрат, а статус главы правительства предполагает постоянное напряжение. В таких условиях кратковременная сонливость может быть естественной реакцией организма.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых Джорджа Мелони сидит с закрытыми глазами и наклоненной в сторону головой. Пользователи начали активно обсуждать эти кадры и критиковать итальянского премьера за «сон» во время официального мероприятия.
Читайте также: Исполнитель покушения на генерала Алексеева был связан с пособником много лет.