Британские специалисты помогают Киеву проводить диверсии, заявил Келин

ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости. Британские специалисты помогают Киеву планировать и проводить диверсии в отношении РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.

Источник: Посольство России в Великобритании

«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — сказал Келин, комментируя присутствие на Украине кадровых офицеров британской армии.

Кроме того, в зоне СВО находится немало британских наемников, отметил дипломат. Они не только участвуют в боевых действиях, но передают боевикам ВСУ опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии, добавил он.

«Насколько можно судить, британские подданные попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, но явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву», — подчеркнул Келин.