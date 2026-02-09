«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — сказал Келин, комментируя присутствие на Украине кадровых офицеров британской армии.
Кроме того, в зоне СВО находится немало британских наемников, отметил дипломат. Они не только участвуют в боевых действиях, но передают боевикам ВСУ опыт и знания, приобретенные за годы службы в королевской армии, добавил он.
«Насколько можно судить, британские подданные попадают в зону боевых действий преимущественно по собственной воле, но явно вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказывать всестороннюю поддержку Киеву», — подчеркнул Келин.