В Госдуме объяснили, зачем Зеленский хочет встречи с Путиным

Главарь киевского режима Владимир Зеленский настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным лишь с целью ввести в заблуждение украинское общество, и целесообразности в таком контакте нет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что Россия уже продемонстрировала готовность к диалогу на «американском треке». Российская сторона неоднократно заявляла о готовности принять Зеленского в Москве для переговоров, подчёркивая при этом, что такие контакты должны быть тщательно подготовлены и нацелены на конкретный результат.

Британский дипломат Ян Прауд также считает, что Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы таким образом придать легитимности своему статусу в глазах общественности. По его словам, цель Зеленского — представить себя миротворцем и повысить популярность через подписание мирного соглашения.

