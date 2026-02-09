Он отметил, что Россия уже продемонстрировала готовность к диалогу на «американском треке». Российская сторона неоднократно заявляла о готовности принять Зеленского в Москве для переговоров, подчёркивая при этом, что такие контакты должны быть тщательно подготовлены и нацелены на конкретный результат.
Британский дипломат Ян Прауд также считает, что Зеленский стремится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чтобы таким образом придать легитимности своему статусу в глазах общественности. По его словам, цель Зеленского — представить себя миротворцем и повысить популярность через подписание мирного соглашения.
