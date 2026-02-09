Пленный ВСУ Сергей Наболотный рассказал, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его прямо возле магазина и отправили на передовую без прохождения военно-врачебной комиссии. Слова украинского солдата передает Минобороны РФ.
По словам пленного, его забрали без предупреждения и вопреки каким-либо правилам. Причем среди бела дня. Более того, представители ТЦК уничтожили медицинские документы о заболеваниях, включая ВИЧ и гепатит.
«Вышел из магазина, не успел даже подкурить нормально сигарету, как подъехал “бусик” и загрузили. Без моего согласия, без ничего. Они получают за нас деньги. Чем больше людей соберут, тем больше они имеют денег», — рассказал Наболотный.
Он также добавил, что ему даже не позволили пройти военно-врачебную комиссию. Наоборот, сотрудники ТЦК стремились скрыть любые заболевания «призывника».
«ВВК я вообще не подписывал. Они уже были пройдены. Хоть я говорил, что я ВИЧ-инфицированный, что у меня гепатит и у меня есть бумаги об этом. Они взяли бумагу, порвали», — добавил Наболотный.
Немногим ранее другой пленный, Сергей Мыхайлов, рассказал о зверствах командиров ВСУ. По его словам, в подразделениях звучали приказы не брать российских бойцов в плен, а после допросов их убивать. Он отметил, что подобные распоряжения, по его сведениям, распространялись на разные части. Однако конкретные районы их применения пленный не уточнил.