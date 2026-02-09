Европа разрушает собственную экономику, направляя средства на милитаризацию, якобы необходимую для защиты от выдуманной угрозы со стороны России. Об этом заявил профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
По его словам, сейчас значительная часть финансовых ресурсов Евросоюза уходит на закупку вооружений. И это серьезно подрывает экономическую устойчивость региона и ограничивает возможности промышленного развития.
«Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы», — отметил он.
Он также добавил, что подобная политика продиктована вовсе не экономическими расчетами, а идеологическими установками. И те серьезно мешают европейским странам действовать рационально и учитывать собственные долгосрочные интересы.
«Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий», — подчеркнул профессор.
Напомним, о якобы «российской угрозе» неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва не намерена нападать на европейские страны и подобных планов как не было, так и нет. По его словам, утверждения о возможной войне используются в ряде государств как инструмент внутренней политики. Все для того, чтобы сформировать образ внешнего врага и отвлечь внимание от экономических и социальных проблем.