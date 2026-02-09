Профессор Хадсон: ЕС разрушает свою экономику из-за якобы угрозы со стороны РФ

Напомним, о якобы «российской угрозе» неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркивал, что Москва не намерена нападать на европейские страны и подобных планов как не было, так и нет. По его словам, утверждения о возможной войне используются в ряде государств как инструмент внутренней политики. Все для того, чтобы сформировать образ внешнего врага и отвлечь внимание от экономических и социальных проблем.