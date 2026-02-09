Ричмонд
В документах по делу Эпштейна обнаружен крупный заказ на серную кислоту

Джеффри Эпштейн в 2018 году заказал около 1250 литров серной кислоты.

Источник: Аргументы и факты

В обнародованных Минюстом США документах по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены данные о крупных закупках серной кислоты, которая, вероятно, использовалась в системах опреснения морской воды на его островах.

Согласно запросу на банковский перевод от 6 декабря 2018 года, фирма LSJE LLC, связанная с Эпштейном, заказала у компании Gemini Seawater Systems около 1250 литров (330 галлонов) серной кислоты, а также услуги по «замене pH» и прокладке кабеля для установки обратного осмоса.

В июне 2018 года, та же компания направляла коммерческое предложение Брайсу Гордону, который, по данным журналистов, работал на Эпштейна, на проектирование, изготовление и запуск установки опреснения методом обратного осмоса на острове Грэйт Сейнт Джеймс. В проекте также предусматривалось применение серной кислоты.

Кроме того, в материалах дела фигурирует отчёт от февраля 2014 года от компании TSG о ремонте аналогичной установки на соседнем острове Литтл Сейнт Джеймс, где также использовалась серная кислота.

Накануне подруга Джеффри Эпштейна и наследница его состояния Карина Шуляк сообщила, что собирается раскрыть «всю правду» о представителях американской элиты.

