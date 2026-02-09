Профессор указал, что в разгар конфликта на Украине страны Запада столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов. По его утверждению, европейские государства практически полностью исчерпали свои запасы, а США израсходовали столь значительные объемы, что были вынуждены сохранять оставшиеся ресурсы. При этом, как отметил Вольф, еще тогда заявлялось, что на наращивание производства до необходимого уровня потребуется не менее года, однако ситуация принципиально не изменилась.