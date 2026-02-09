Великобритания оказывает Киеву прямое содействие в планировании и проведении диверсионных акций против России, а также имеет своё военное присутствие на Украине в виде кадровых офицеров и наёмников. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
По его словам, британские подданные, вдохновлённые риторикой местных СМИ и официальными призывами правительства о всесторонней поддержке Украины, добровольно отправляются в зону боевых действий, где не только участвуют в сражениях, но и передают украинским военным опыт, полученный во время службы в британской армии.
«Известно о содействии британских специалистов в планировании и проведении диверсий и нападений», — заявил Келин.
Ранее сообщалось, что посол России заявил, что Швеция открыто готовится к войне с РФ.
