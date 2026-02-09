Киев направляет на нужды гражданского населения лишь около трети всей вырабатываемой в стране электроэнергии, передавая основную часть ресурсов на обеспечение Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt, анализируя ситуацию в украинской энергетике после ударов по военной инфраструктуре.
Издание указывает, что Украина располагает примерно половиной своих прежних генерирующих мощностей. При этом жители Киева получают электричество лишь в течение небольшой части суток. На этом фоне авторы материала делают вывод, что гражданский сектор потребляет не более трети доступной электроэнергии, тогда как остальной объем используется для военных нужд.
В статье отмечается, что приоритеты, выбранные властями, не позволяют стабилизировать энергосистему страны. За одну из последних ночей Украина, по оценке издания, потеряла значительную часть оставшихся энергетических резервов. Восстановление этих потерь, как предполагается, будет происходить за счет дальнейшего сокращения снабжения мирного населения.
Junge Welt обращает внимание, что одновременное отключение части генерирующих мощностей и существенной доли уже сокращенного потенциала стало серьезным ударом по энергетике страны и усугубило инфраструктурный кризис.
Российская сторона ранее заявляла, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, энергетики, оборонной промышленности, систем управления и связи Украины в ответ на атаки ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
