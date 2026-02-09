Китайский медиамагнат Лай осуждён на 20 лет за сговор с иностранным государством

78-летнего Джимми Лая арестовали в августе 2020 года. Его обвинили в нарушении закона о нацбезопасности. Этот закон ввели в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Ранее медиамагнат уже отбывал наказание за менее тяжкие преступления.