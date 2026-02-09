Ричмонд
Китайский медиамагнат Лай осуждён на 20 лет за сговор с иностранным государством

Суд Гонконга приговорил медиамагната Джимми Лая к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в сговоре с иностранными силами, целью которого было «падение Коммунистической партии Китая». Также Лая осудили за публикацию материалов, которые подстрекали к мятежу против властей КНР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Шестеро бывших сотрудников закрытой газеты Apple Daily получили сроки от шести до десяти лет. Судьи назвали сговор с иностранными силами «хорошо спланированным» и «преднамеренным».

Адвокаты Лая просили суд о снисхождении. Медиамагнат не признал себя виновным.

78-летнего Джимми Лая арестовали в августе 2020 года. Его обвинили в нарушении закона о нацбезопасности. Этот закон ввели в Китае после массовых антиправительственных протестов в Гонконге в 2019 году. Ранее медиамагнат уже отбывал наказание за менее тяжкие преступления.

Осенью 2025 года президент США Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помиловать оппозиционера Лая. На тот момент основателю газеты Apple Daily грозило пожизненное заключение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

