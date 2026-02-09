Над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1447-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.