Над Россией сбили 69 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1447-й

Силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:09 ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 60 беспилотников и выпустили более 20 боеприпасов за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.

8:41 ВСУ пытались контратаковать на харьковском направлении в районе населенного пункта Чугуновка двумя штурмовыми группами, сообщает РИА Новости.

8:19 Штурмовые группы ВСУ, попытавшиеся контратаковать трижды у Мирополья и Варачина Сумской области, уничтожены, сообщает ТАСС.

8:11.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над регионами России.

Военные ликвидировали 28 БПЛА в Курской области, 27 — в Брянской, пять БПЛА — в Белгородской и три — в Тульской. Кроме того, они поразили по два дрона в Орловской и Калужской областях, а также по одному — в Астраханской и Воронежской.

8:00 Сегодня 1447-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

