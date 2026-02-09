Военнопленный ВСУ рассказал на допросе, что был задержан сотрудниками территориального центра комплектования прямо на улице и без оформления направлен в зону боевых действий, сообщает Министерство обороны РФ.
По его словам, инцидент произошел возле магазина. Мужчину посадили в микроавтобус и увезли без разъяснений и какого-либо согласия. Военнопленный уточнил, что сотрудники ТЦК, как на Украине называют военкоматы, действовали принудительно и, по его утверждению, получают вознаграждение за каждого доставленного человека.
Также он сообщил, что при задержании у него были уничтожены медицинские документы. Речь шла о справках, подтверждающих наличие тяжелых заболеваний, в том числе ВИЧ и гепатита. По словам пленного, бумаги были разорваны на месте.
Военнопленный отметил, что военно-врачебную комиссию он не проходил и никаких документов не подписывал. Медосвидетельствование, как утверждается, было оформлено без его участия, несмотря на заявленные диагнозы.
Обстоятельства произошедшего приведены со слов пленного в материалах допроса. Дополнительные детали в Минобороны РФ не уточнили.
Читайте также: Россиянам объяснили «сон» Мелони на открытии Олимпиады.