JW: Киев поставляет электричество для ВСУ за счёт мирных жителей

Напомним, что на Украине повреждена вся основная энергосистема и периодически происходят длительные аварийные отключения. В Киеве жители получают электричество лишь до двух часов в сутки. Все атомные электростанции на подконтрольной столице территории прекратили выработку энергии из-за аварии на ключевых высоковольтных подстанциях. В ряде городов отсутствие света привело к началу протестных акций среди населения.