В статье указывается, что при текущей потере 50% генерирующих мощностей и графиках отключений для жителей Киева, такая пропорция выглядит логичной. Автор подчёркивает, что инфраструктура, обеспечивающая эти нужды, законно считается военной целью.
«Жители Киева получают электричество только одну шестую часть дня, то можно оценить, какая доля потребления электроэнергии приходится на обеспечение гражданского населения: а именно, одна треть», — говорится в материале.
При этом режим Зеленского не может справиться с ежедневным коллапсом энергосистемы. После новых ударов ВС РФ, отключивших 15% мощностей и повредивших еще 30% от оставшихся, дефицит снова компенсируют за счёт мирных жителей.
Напомним, что удары российской армии по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи являются ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам.
Напомним, что на Украине повреждена вся основная энергосистема и периодически происходят длительные аварийные отключения. В Киеве жители получают электричество лишь до двух часов в сутки. Все атомные электростанции на подконтрольной столице территории прекратили выработку энергии из-за аварии на ключевых высоковольтных подстанциях. В ряде городов отсутствие света привело к началу протестных акций среди населения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.