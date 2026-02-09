Индия задержала три танкера, связанных с «теневым флотом» Ирана

О причастности судов к Тегерану пишут порталы The Maritime Executive и Iran Internaional. Танкеры обнаружили с помощью наблюдения и анализа данных, после чего перехватили их примерно в 185 километрах от Мумбаи. Экипажи досмотрели и опросили, узнав подробности о схеме контрабандистов.