Индия задержала три танкера, связанных с «теневым флотом» Ирана

«В ходе тщательно скоординированной морской и воздушной операции была раскрыта международная сеть контрабанды нефти. Преступная группировка использовала переправы в международных водах для транспортировки дешевой нефти из охваченных конфликтами регионов на танкеры, уклоняясь от уплаты пошлин прибрежным государствам», — говорится в сообщении.
О причастности судов к Тегерану пишут порталы The Maritime Executive и Iran Internaional. Танкеры обнаружили с помощью наблюдения и анализа данных, после чего перехватили их примерно в 185 километрах от Мумбаи. Экипажи досмотрели и опросили, узнав подробности о схеме контрабандистов.
Как указывает The Maritime Executive, военные задержали танкеры Al Jafzia, Asphalt Star и Stellar Ruby, и лишь последний шёл под флагом Ирана. Все три судна — под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Экипажи подменивали сигналы, создавая «ложные флаги», скрывая свою реальную территориальную принадлежность и участие в контрабанде. Задержанные танкеры следуют в один из портов на западе Индии.
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о планах Лондона продавать нефть с задержанных танкеров «теневого флота». По его словам, это помогло бы покрыть серьёзные затраты на содержание судов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.