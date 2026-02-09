Jerusalem Post: Израиль предупредил США, что сам может атаковать Иран

Израиль предупредил Соединенные Штаты, что сам может ударить по Ирану, пишет со ссылкой на источники газета Jerusalem Post.
«Мы сказали американцам, что сами нанесем удар, если Иран перейдет красную черту, которую мы обозначили по баллистическим ракетам», — сказал собеседник издания в израильском министерстве обороны.
Чиновники Израиля заявили Вашингтону, что еврейское государство считает иранскую программу по созданию баллистических ракет экзистенциальной угрозой.
О своих планах по срыву иранской ракетной программы Израиль за последние недели сообщил военным США через различные источники. По данным газеты, военные Израиля уже разработали операции против Ирана, которые подразумевают атаки на ключевые производственные объекты исламской республики.
Переговоры между США и Ираном по поводу ядерной программы прошли в пятницу в оманской столице Маскате. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран атакует американские военные базы в Персидском заливе в случае нападения со стороны США.