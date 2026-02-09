WSJ рассказала о «страховке» США на случай войны с Китаем

WSJ отмечает, что Австралия не допускает размещения иностранных баз на своей территории, поэтому публично предстоящее развертывание войск США преподносится как ротационное, но подготовка предполагает, что американские подводные лодки могут находиться в Стерлинге какое-то время. По оценкам австралийских чиновников, около 1200 человек личного состава прибудут на базу из США и Великобритании, которые также планируют разместить там подводную лодку.