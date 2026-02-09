Глав шести муниципальных образований переизбрали в Приморье

«Вы переизбраны единогласно — это высокая оценка вашей деятельности на территории муниципальных округов. Несмотря на непростое время — пандемию, специальную военную операцию, — вы выполняете важные государственные задачи, организована гуманитарная помощь, работа волонтерских организаций, помощь семьям военнослужащих. Реализуются проекты по благоустройству городов и поселков, оперативно ликвидируются природные чрезвычайные ситуации. У вас есть необходимый опыт, знание и доверие населения, поддержка депутатов. Нужно продолжать работу, чтобы люди видели позитивные изменения в крае», — подчеркнул Губернатор.