Глав шести муниципальных образований переизбрали в Приморье

Олег Кожемяко вручил удостоверения во время совещания с руководителями органов исполнительной власти переизбранным главам Дальнереченска Сергею Старкову, Дальнереченского муниципального округа Виктору Дернову, Октябрьского округа Александру Камленку, Ханкайского округа Аэлите Вдовиной, Хорольского округа Алексею Губайдулину, Пограничного округа Олегу Александрову.
«Вы переизбраны единогласно — это высокая оценка вашей деятельности на территории муниципальных округов. Несмотря на непростое время — пандемию, специальную военную операцию, — вы выполняете важные государственные задачи, организована гуманитарная помощь, работа волонтерских организаций, помощь семьям военнослужащих. Реализуются проекты по благоустройству городов и поселков, оперативно ликвидируются природные чрезвычайные ситуации. У вас есть необходимый опыт, знание и доверие населения, поддержка депутатов. Нужно продолжать работу, чтобы люди видели позитивные изменения в крае», — подчеркнул Губернатор.