Минобороны сказало, поставки какой страны нарастили боевой потенциал Беларуси

Андрей Федин уточнил, что сотрудничество с РФ и далее продолжает расширяться, включает совместную разработку современных образцов вооружений для нужд армий двух стран. Он пояснил, что Беларусь ориентируется на создание техники, которая способна решать задачи и в современных условиях, и в конфликтах будущего.