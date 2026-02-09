Минобороны сказало, поставки какой страны нарастили боевой потенциал Беларуси. Подробности в интервью телеканалу «ВоенТВ» озвучил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин.
— За счет поставок из Российской Федерации нам удалось существенно нарастить боевой потенциал Вооруженных сил, — заявил замминистра обороны.
Андрей Федин уточнил, что сотрудничество с РФ и далее продолжает расширяться, включает совместную разработку современных образцов вооружений для нужд армий двух стран. Он пояснил, что Беларусь ориентируется на создание техники, которая способна решать задачи и в современных условиях, и в конфликтах будущего.
Заместитель министра обороны заметил, что только в 2025 году в Беларусь поступили вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30 СМ, радиолокационные комплексы, бронетранспортеры БТР-82А. И добавил, что белорусская сторона открыта к сотрудничеству и с другими странами на основе равноправия и учета взаимных интересов.
