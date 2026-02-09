Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сказало, поставки какой страны нарастили боевой потенциал Беларуси

Минобороны сказало, что за счет кого Беларусь нарастила боевой потенциал.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сказало, поставки какой страны нарастили боевой потенциал Беларуси. Подробности в интервью телеканалу «ВоенТВ» озвучил заместитель министра обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин.

— За счет поставок из Российской Федерации нам удалось существенно нарастить боевой потенциал Вооруженных сил, — заявил замминистра обороны.

Андрей Федин уточнил, что сотрудничество с РФ и далее продолжает расширяться, включает совместную разработку современных образцов вооружений для нужд армий двух стран. Он пояснил, что Беларусь ориентируется на создание техники, которая способна решать задачи и в современных условиях, и в конфликтах будущего.

Заместитель министра обороны заметил, что только в 2025 году в Беларусь поступили вертолеты Ми-35М, самолеты Су-30 СМ, радиолокационные комплексы, бронетранспортеры БТР-82А. И добавил, что белорусская сторона открыта к сотрудничеству и с другими странами на основе равноправия и учета взаимных интересов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на вбросы о внезапной проверке Вооруженных Сил Беларуси: «Что я неправильно сделал?».

Ранее стало известно, что Совет безопасности доложил Лукашенко о внезапной проверке армии Беларуси.

Кроме того, Белоруснефть сказала, фиксируют ли камеры на АЗС наличие техосмотра у белорусов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше