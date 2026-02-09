Лавров: Европа «настырно продирается» в Черноморский регион

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на Европу, но даст полноценный военный ответ в случае агрессии. Вместе с тем он отметил, что если угрозы о подготовке войны против РФ будут реализованы, то ответом станет не специальная военная операция, а полномасштабный военный удар всеми имеющимися средствами, о чём предупреждал президент РФ Владимир Путин.