Лавров: Европа «настырно продирается» в Черноморский регион

«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию Черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — подчеркнул министр.
Лавров обвинил ЕС в попытках диктовать свои подходы на Евразийском континенте и вредить естественному взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья. По его словам, Европейский союз претендует на главенствующую роль в процессах, куда не должен влезать.
При этом глава МИД отметил, что здравомыслящие европейцы осознают риски, но многие лидеры загнали себя в ловушку противостояния и вынуждены повышать градус эскалации.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на Европу, но даст полноценный военный ответ в случае агрессии. Вместе с тем он отметил, что если угрозы о подготовке войны против РФ будут реализованы, то ответом станет не специальная военная операция, а полномасштабный военный удар всеми имеющимися средствами, о чём предупреждал президент РФ Владимир Путин.
