Лавров: Европа «настырно продирается» в Черноморский регион

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал политику европейских стран в Черноморском регионе и Арктике. В интервью телеканалу НТВ он заявил, что Европа «настырно продирается» в эти зоны, игнорируя существующие форматы сотрудничества.

Источник: Life.ru

«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию Черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — подчеркнул министр.

Лавров обвинил ЕС в попытках диктовать свои подходы на Евразийском континенте и вредить естественному взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья. По его словам, Европейский союз претендует на главенствующую роль в процессах, куда не должен влезать.

При этом глава МИД отметил, что здравомыслящие европейцы осознают риски, но многие лидеры загнали себя в ловушку противостояния и вынуждены повышать градус эскалации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на Европу, но даст полноценный военный ответ в случае агрессии. Вместе с тем он отметил, что если угрозы о подготовке войны против РФ будут реализованы, то ответом станет не специальная военная операция, а полномасштабный военный удар всеми имеющимися средствами, о чём предупреждал президент РФ Владимир Путин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше