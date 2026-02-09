Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Как заявил изданию бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой». По его словам, как подписание Маастрихтского договора в 1992 году «сделало Европу такой, какой она стала за последние 35 лет», так и сейчас страны блока «должны снова сделать то же самое».