В Минобороны завершили анализ трофейной техники НАТО у ВСУ

По его словам, масштабные поставки вооружений и техники стран НАТО на Украину поставили перед российской военной наукой приоритетную задачу — своевременно выявлять угрозы, исходящие от западных образцов вооружения, а также находить их уязвимые места. Эта работа ведется в рамках системы исследований трофейного вооружения, созданной в Минобороны РФ.