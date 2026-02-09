Ричмонд
В Минобороны завершили анализ трофейной техники НАТО у ВСУ

Российские военные ученые завершили исследование значительного числа образцов иностранной техники, применяемой ВСУ.

Российские военные ученые завершили исследование значительного числа образцов иностранной техники, применяемой ВСУ. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин, информирует газета «Красная звезда».

По его словам, масштабные поставки вооружений и техники стран НАТО на Украину поставили перед российской военной наукой приоритетную задачу — своевременно выявлять угрозы, исходящие от западных образцов вооружения, а также находить их уязвимые места. Эта работа ведется в рамках системы исследований трофейного вооружения, созданной в Минобороны РФ.

Ключевую роль в этом направлении, как уточняется, играет Научно-технический комитет развития вооружений. Именно его специалисты находятся в авангарде анализа захваченной у противника военной и специальной техники. На текущий момент изучение значительного массива образцов зарубежного производства завершено.

Выявленные особенности и технические решения, примененные в иностранной технике, оперативно учитываются в практической деятельности. Подготовленные по итогам исследований рекомендации в установленном порядке доведены до войск и используются в дальнейшей работе.

Заявление было сделано в День российской науки, совпавший с 214-й годовщиной образования Военно-научного комитета.

