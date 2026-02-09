Во Франции обвинили Макрона в пересмотре ядерной доктрины без доверия граждан

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона из-за планов изменить ядерную доктрину страны на фоне рекордно низкого уровня общественной поддержки, сообщает его страница в социальной сети Х.
Поводом для заявления стал опубликованный аккаунтом World of Statistics рейтинг недовольства мировыми лидерами, составленный аналитической компанией Morning Consult. Согласно этим данным, уровень недоверия к Макрону среди граждан Франции достиг 77%.
Филиппо указал, что действующий президент является самым непопулярным главой государства среди собственного населения, при этом намерен в ближайшее время полностью пересмотреть французскую ядерную доктрину в сторону так называемой европеизации. По словам политика, подобные решения принимаются без общественной легитимности и напрямую затрагивают вопросы национальной безопасности и будущего страны.
Ранее Макрон уже поднимал тему ядерного сдерживания. В 2020 году он предлагал европейским партнерам сотрудничество в этой сфере, а в 2025 году заявил о работе Франции над модернизацией своей ядерной доктрины.
5 марта 2025 года в обращении к гражданам Франции Макрон заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы. В этой связи он призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного потенциала для защиты всего Евросоюза, отметив изменение позиции США по Украине и роли Вашингтона в НАТО.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о необходимости вступления Европы в гонку вооружений с Россией.
