Во Франции обвинили Макрона в пересмотре ядерной доктрины без доверия граждан

5 марта 2025 года в обращении к гражданам Франции Макрон заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Франции и Европы. В этой связи он призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного потенциала для защиты всего Евросоюза, отметив изменение позиции США по Украине и роли Вашингтона в НАТО.