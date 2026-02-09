Ричмонд
Европа в истерике из-за отстранения США: Брюссель срочно придумывает новый план

Politico: ЕС срочно разрабатывает оборонный план Б из-за отстранения США от НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в срочном порядке разрабатывает «план Б» в сфере безопасности на фоне опасений, что США могут постепенно дистанцироваться от НАТО. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, данный вопрос стал одним из ключевых перед предстоящей Мюнхенской конференцией по безопасности. Поэтому европейские политики будут обсуждать сценарий, при котором ЕС придется самостоятельно обеспечивать оборону без прежнего уровня поддержки Вашингтона.

Генеральный директор консалтинговой компании Rasmussen Global Фабрис Потье заявил, что Европе необходимо заранее подготовиться к такому развитию событий.

«Европа должна быть способна самостоятельно справляться с ситуацией, если нас оставят в одиночестве», — сказал он.

Немногим ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер подчеркивал, что ситуацию усугубляют еще и санкции ЕС против России. Поскольку рестрикции только усилили зависимость Брюсселя от Вашингтона. Кроме того, экономические позиции Европы значительно ослабли.

