Европа в истерике из-за отстранения США: Брюссель срочно придумывает новый план

Немногим ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер подчеркивал, что ситуацию усугубляют еще и санкции ЕС против России. Поскольку рестрикции только усилили зависимость Брюсселя от Вашингтона. Кроме того, экономические позиции Европы значительно ослабли.