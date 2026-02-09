В ЕС ищут план поддержки Украины на фоне охлаждения отношений с США

Министры обороны стран Евросоюза соберутся в Брюсселе для обсуждения одного из наиболее сложных и чувствительных вопросов — дальнейшей поддержки Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в европейских структурах.
По информации издания, в заседании Совета по иностранным делам должен принять участие министр обороны Украины Михаил Федоров. Ожидается, что он проинформирует глав оборонных ведомств стран ЕС о наиболее острых потребностях Киева в текущей обстановке.
На фоне дискуссий о помощи Украине в Брюсселе все отчетливее звучит тема самостоятельной безопасности Европы. Генеральный директор консалтинговой компании Rasmussen Global (признана нежелательной организацией в РФ) Фабрис Потье указал, что европейским странам необходимо в срочном порядке выработать реальный альтернативный план обеспечения собственной обороны. По его оценке, США все заметнее дистанцируются от трансатлантического партнерства, что вынуждает ЕС готовиться к сценарию автономных действий.
В этом контексте он подчеркнул, что Европа должна быть способна обеспечивать свою безопасность даже в условиях минимальной внешней поддержки.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна остается единственным государством в Европе, которое ни разу не поставляло оружие Украине. По его словам, Будапешт последовательно избегает втягивания в конфликт и настаивает на необходимости мирного урегулирования.
