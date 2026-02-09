На фоне дискуссий о помощи Украине в Брюсселе все отчетливее звучит тема самостоятельной безопасности Европы. Генеральный директор консалтинговой компании Rasmussen Global (признана нежелательной организацией в РФ) Фабрис Потье указал, что европейским странам необходимо в срочном порядке выработать реальный альтернативный план обеспечения собственной обороны. По его оценке, США все заметнее дистанцируются от трансатлантического партнерства, что вынуждает ЕС готовиться к сценарию автономных действий.