Аэропорт Гаваны приостановит заправку самолетов топливом на месяц

Главный аэропорт Гаваны будет принимать и отправлять рейсы без заправки авиационным топливом из-за дефицита горючего.

Источник: Аргументы и факты

Главный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти на месяц прекратит заправку самолетов авиационным топливом, но продолжит принимать и отправлять рейсы.

Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах со ссылкой на предупреждение авиационных властей Кубы. По его словам, воздушная гавань не будет закрываться, однако заправка бортов авиационным керосином временно прекращается.

Перевозчики смогут выполнять рейсы в Гавану в период с 10 февраля по 11 марта только при наличии достаточного запаса топлива для обратного перелета.

Источник отметил, что ситуация с топливом на Кубе осложнилась после прекращения поставок нефти из Венесуэлы, которая являлась одним из ключевых экспортеров топлива на остров. Дополнительное давление на поставки оказали возможные ограничительные меры со стороны США в отношении стран, поставляющих нефть Кубе.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Гаване внимательно отслеживают ситуацию с российскими туристами на фоне информации о задержках рейсов. Дипломаты находятся в контакте с кубинскими авиационными властями и авиакомпанией «Аэрофлот», обсуждая гарантии обеспечения самолетов российских авиалиний запасами топлива.

