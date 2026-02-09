Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом он сказал в интервью НТВ.

По его словам, Европа по-прежнему стремится диктовать свои подходы на евразийском континенте и мешать естественным процессам взаимодействия между Россией и её друзьями в этих регионах.

Лавров также подчеркнул, что европейцы «продираются» в Черноморье, игнорируя Организацию черноморского сотрудничества, а также в Арктику.

Также Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, то получит полноценный военный ответ.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше