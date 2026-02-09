Лавров заявил, что Европа пытается вредить взаимодействию России и Закавказья

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа пытается откровенно вредить взаимодействию РФ со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом он сказал в интервью НТВ.
По его словам, Европа по-прежнему стремится диктовать свои подходы на евразийском континенте и мешать естественным процессам взаимодействия между Россией и её друзьями в этих регионах.
Лавров также подчеркнул, что европейцы «продираются» в Черноморье, игнорируя Организацию черноморского сотрудничества, а также в Арктику.
Также Лавров заявил, что если Европа нападет на Россию, то получит полноценный военный ответ.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.