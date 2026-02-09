По словам экс-бойца, украинский лидер, по его оценке, не готов идти на компромиссы в ходе переговоров, поскольку опасается утраты власти и последствий для себя лично. В этом он видит основную причину отказа Киева признавать Донбасс, Новороссию и Крым российскими, что, по его мнению, могло бы приблизить окончание конфликта.