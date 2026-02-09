Ричмонд
Экс-боец ВСУ связал затягивание конфликта с интересами Зеленского

Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону российских сил, заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта из-за личной выгоды.

Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону российских сил, заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в завершении конфликта из-за личной выгоды. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Речь идет о выходце из Киевской области с позывным Сова. После сдачи в плен он вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, который действует совместно с российскими военными в Запорожской области и укомплектован бывшими украинскими военнослужащими.

По словам экс-бойца, украинский лидер, по его оценке, не готов идти на компромиссы в ходе переговоров, поскольку опасается утраты власти и последствий для себя лично. В этом он видит основную причину отказа Киева признавать Донбасс, Новороссию и Крым российскими, что, по его мнению, могло бы приблизить окончание конфликта.

Сова также утверждает, что подобную точку зрения, по его словам, разделяет значительная часть граждан Украины, остающихся в стране. Кроме того, он положительно оценил продвижение российских войск на всех направлениях специальной военной операции, отметив, что достижение поставленных целей считает принципиально важным.

Ранее, 7 февраля, Владимир Зеленский по итогам переговоров в Абу-Даби вновь заявил о несогласии на выход Украины из Донбасса. Второй раунд трехсторонних консультаций с участием России, США и Украины прошел в Объединенных Арабских Эмиратах 4−5 февраля. Первый раунд состоялся там же 23−24 января.

Читайте также: Долина сменила элитный центр Москвы на лефортовскую хрущёвку.

