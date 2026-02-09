Ричмонд
Лавров: Европа пытается навредить взаимодействию России с Центральной Азией

Лавров отметил, что ЕС по-прежнему пытается продвигать свои интересы в Евразии.

Источник: Комсомольская правда

Европа всячески пытается навредить взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которой показал телеканал НТВ.

Как отметил дипломат, европейские государства продолжают продвигать собственные интересы на Евразийском континенте. Параллельно они пытаются вмешиваться в процессы сотрудничества Москвы с партнерами в регионе.

«Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на Евразийском континенте, пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, между нами и нашими друзьями в Закавказье»", — отметил он.

Немногим ранее Сергей Лавров высказался о рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Министр подчеркнул, что опубликованные документы показали истинное лицо части западных элит. Тех, которые пытаются управлять всем миром. При этом само описанное в дело является чистым сатанизмом.

