Лавров: Европа пытается навредить взаимодействию России с Центральной Азией

Немногим ранее Сергей Лавров высказался о рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Министр подчеркнул, что опубликованные документы показали истинное лицо части западных элит. Тех, которые пытаются управлять всем миром. При этом само описанное в дело является чистым сатанизмом.