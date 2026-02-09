Европа всячески пытается навредить взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова прозвучали в интервью программе «Итоги недели», фрагмент которой показал телеканал НТВ.
Как отметил дипломат, европейские государства продолжают продвигать собственные интересы на Евразийском континенте. Параллельно они пытаются вмешиваться в процессы сотрудничества Москвы с партнерами в регионе.
«Европа пытается по-прежнему диктовать свои подходы на Евразийском континенте, пытаются мешать, откровенно вредить естественным процессам взаимодействия между Россией и центральноазиатскими странами, между нами и нашими друзьями в Закавказье»", — отметил он.
Немногим ранее Сергей Лавров высказался о рассекреченных материалах по делу Джеффри Эпштейна. Министр подчеркнул, что опубликованные документы показали истинное лицо части западных элит. Тех, которые пытаются управлять всем миром. При этом само описанное в дело является чистым сатанизмом.