Лавров рассказал, куда «настырно продираются» ЕС

Европейские страны «настырно продираются» в Черноморский регион, игнорируя при этом Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в Арктике.
«Европа настырно продирается в Черноморский регион, игнорируя имеющуюся Организацию черноморского сотрудничества. То же самое относится и к Арктике», — сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью программе Итоги недели, фрагмент которого был показан на телеканале НТВ.
Лавров также отметил, что Европейский союз до недавнего времени считал себя вправе вмешиваться в эти процессы и претендовать на ведущую роль в регионе.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис писал, что что Европа до сих пор не извлекла никаких уроков из опыта прошлых лет. По его словам, европейские страны до сих пор пытаются милитаризовать Черное море.