В файлах Эпштейна нашли документ о его смерти за день до обнаружения тела

Примерно в 20:00 по местному времени 9 августа заключенные были заперты в своих камерах на ночь, в том числе Эпштейн, оставшийся без сокамерника. В записях Федерального бюро тюрем не указано, когда в последний раз проводился осмотр его камеры. Офис генерального инспектора также обнаружил, что сотрудники тюрьмы не проводили никаких 30-минутных обходов после примерно 22:40 9 августа и что ни один из обязательных пересчетов заключенных не проводился после 16:00 9 августа. Протоколы пересчета и обходные листы были фальсифицированы, чтобы показать, что они были выполнены.