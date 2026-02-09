Ричмонд
Участник покушения на Алексеева раскаялся в содеянном

ФСБ опубликовало видеозапись, позволяющую увидеть, как участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаивается в содеянном.

ФСБ опубликовало видеозапись, позволяющую увидеть, как участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаивается в содеянном. Видеозапись опубликовал ТАСС.

Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае и выдан российской стороне при содействии властей ОАЭ, его пособник Виктор Васин был взят под стражу в Москве. Другая пособница Зинаида Антонюк, получившая российское гражданство на фамилию Серебрицкая, успела скрыться и предположительно достичь Украины.

Васин заявил, что арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и обеспечил его проездными билетами.

Читайте материал «Стали известны подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева».

