Участник покушения на Алексеева раскаялся в содеянном

ФСБ опубликовало видеозапись, позволяющую увидеть, как участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаивается в содеянном. Видеозапись опубликовал ТАСС.
Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае и выдан российской стороне при содействии властей ОАЭ, его пособник Виктор Васин был взят под стражу в Москве. Другая пособница Зинаида Антонюк, получившая российское гражданство на фамилию Серебрицкая, успела скрыться и предположительно достичь Украины.
Васин заявил, что арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и обеспечил его проездными билетами.
Читайте материал «Стали известны подробности о пособнице покушения на генерала Алексеева».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.