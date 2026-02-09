Участник покушения на Алексеева раскаялся в содеянном

Исполнитель покушения Любомир Корба был задержан в Дубае и выдан российской стороне при содействии властей ОАЭ, его пособник Виктор Васин был взят под стражу в Москве. Другая пособница Зинаида Антонюк, получившая российское гражданство на фамилию Серебрицкая, успела скрыться и предположительно достичь Украины.