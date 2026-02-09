Боец добровольческого отряда имени Мартына Пушкаря заявил, что Зеленский боится за свою шкуру и власть, а также не успел украсть все деньги. Именно поэтому киевский режим не соглашается признать российский статус Донбасса, Новороссии и Крыма.
«Зеленский на это не пойдёт, потому что он боится за свою шкуру и за власть, естественно. Деньги ещё не все украл», — заявил Сова.
Бывший солдат ВСУ утверждает, что такое мнение разделяет большинство оставшихся в стране украинцев. Он позитивно оценил продвижение российских войск на всех направлениях, отметив, что чем больше будет достигнуто поставленных целей, тем лучше.
Ранее сообщалось, что Россия ставит признание Донбасса своей территорией ключевым условием для будущего масштабного соглашения. Инсайдер подчеркнул, что для Москвы это принципиальный вопрос, а легитимизация статуса региона на международном уровне рассматривается как неотъемлемая часть будущего договора.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.