Гонконгского медиамагната Лая приговорили к 20 годам лишения свободы

Гонконгского медиамагната Джимми Лая приговорили к двадцати годам лишения свободы по обвинению в нарушении нацбезопасности, пишет Reuters.
Обвинение включает 2 пункта о сговоре с иностранцами и один — о публикации «подстрекательских» материалов.
В суде Гонконга сообщили, что приговор был вынесен с учетом того факта, что Лай был «вдохновителем» и ключевой силой иностранных заговоров. 78-летний бывший владелец издания Apple Daily не признал свою вину и назвал свое дело политическим.
Приговоры по данному делу также будут вынесены шести бывшим высокопоставленным сотрудникам Apple Daily, активисту и помощнику юриста.
Родственники, адвокат, сторонники и экс-коллеги Лая подчеркивают, что он может умереть в заключении, так как имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Лай — гражданин Британии. Глава правительства Великобритании Кир Стармер обсуждал дело бизнесмена с лидером КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин в январе. Премьер сообщил, что призвал к освобождению Лая.
Несколько западных дипломатов сообщили Reuters, что переговоры об освобождении Лая, скорее всего, начнутся после вынесения ему приговора и в зависимости от того, подаст ли бизнесмен апелляцию.
Также освободить предпринимателя просил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.