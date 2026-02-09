Лавров заявил о попытках Европы мешать связям России с Закавказьем

Европейские страны пытаются мешать взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью телеканалу НТВ он отметил, что Европа продолжает диктовать свои подходы на евразийском континенте и, по его словам, «откровенно вредит» естественным процессам сотрудничества между Россией и ее партнерами в Центральной Азии и Закавказье.
Лавров также заявил, что европейские страны пытаются закрепиться в Черноморском регионе, игнорируя существующие механизмы сотрудничества. По его словам, аналогичным образом Европа действует и в Арктике.
Ранее сообщалось, что Сергей Лавров с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. В интервью НТВ он процитировал Владимира Высоцкого, комментируя заявления о якобы причастности России к различным международным событиям.