Лавров заявил о попытках Европы мешать связям России с Закавказьем

Сергей Лавров заявил, что Европа пытается диктовать свои подходы и вредить взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны пытаются мешать взаимодействию России со странами Центральной Азии и Закавказья, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В интервью телеканалу НТВ он отметил, что Европа продолжает диктовать свои подходы на евразийском континенте и, по его словам, «откровенно вредит» естественным процессам сотрудничества между Россией и ее партнерами в Центральной Азии и Закавказье.

Лавров также заявил, что европейские страны пытаются закрепиться в Черноморском регионе, игнорируя существующие механизмы сотрудничества. По его словам, аналогичным образом Европа действует и в Арктике.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна. В интервью НТВ он процитировал Владимира Высоцкого, комментируя заявления о якобы причастности России к различным международным событиям.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
