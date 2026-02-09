«Мать выбросила детей из окна 5 этажа»: трагедия произошла в Таразе

В управлении здравоохранения региона рассказали, что дети 2021 и 2023 годов рождения поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и острыми отеками головного мозга. Дополнительным диагнозом у ребенка 2021 года рождения был выявлен закрытый перелом бедренной кости со смещением.