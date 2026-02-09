«Мать выбросила детей из окна 5 этажа»: трагедия произошла в Таразе

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.
По результатам всестороннего и объективного расследования будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
В управлении здравоохранения региона рассказали, что дети 2021 и 2023 годов рождения поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и острыми отеками головного мозга. Дополнительным диагнозом у ребенка 2021 года рождения был выявлен закрытый перелом бедренной кости со смещением.
Обоим детям были проведены КТ головного мозга, КТ грудной клетки и КТ костей таза. Также проведен лапароцентез. назначена и проведена противоопухолевая терапия.
Для ребенка 2021 года рождения запланирована хирургическая операция по поводу перелома бедренной кости.