«Мать выбросила детей из окна 5 этажа»: трагедия произошла в Таразе

В Сети появилась информация о том, что в Таразе женщина выбросила собственных детей из окна пятого этажа. К счастью, оба ребенка выжили, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Двое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

По результатам всестороннего и объективного расследования будет принято процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В управлении здравоохранения региона рассказали, что дети 2021 и 2023 годов рождения поступили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и острыми отеками головного мозга. Дополнительным диагнозом у ребенка 2021 года рождения был выявлен закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Обоим детям были проведены КТ головного мозга, КТ грудной клетки и КТ костей таза. Также проведен лапароцентез. назначена и проведена противоопухолевая терапия.

Для ребенка 2021 года рождения запланирована хирургическая операция по поводу перелома бедренной кости.