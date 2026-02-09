Участник покушения на генерала Алексеева Виктор Васин раскаялся в содеянном

Участник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин раскаялся в содеянном. Видео с его словами опубликовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
Как рассказал сам Васин, он оказал содействие исполнителю преступления. В частности, помогал ему арендовать конспиративную квартиру и покупать проездные документы в Москве.
«Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме конспиративной квартиры и приобретении проездных документов в городе Москве, в чем я искренне раскаиваюсь», — сказал Васин.
Ранее сообщалось о других подробностях дела о покушении на генерала Алексеева. Так, задержанные Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Все произошло в понедельник, 9 февраля. Детали раскрыла Федеральная служба безопасности.