Стало известно, кто лидирует во втором туре выборов в Португалии

В разные годы Сегуру входил в состав правительства Антониу Гутерриша, который в настоящее время занимает пост генерального секретаря ООН. Он также работал депутатом Европейского парламента. С 2011 по 2014 год возглавлял Социалистическую партию, однако покинул пост после внутрипартийных выборов, на которых уступил Антониу Коште, занимавшему тогда должность мэра Лиссабона. Позднее Кошта стал премьер-министром Португалии, а затем председателем Евросовета. В последние годы Сегуру отошел от активной политики и занимался преподавательской деятельностью.