США хотят получить Гренландию: в чем интерес Китая и России

Почему Трамп желает заполучить Гренландию
По словам собеседницы «Ленты.ру», Гренландия — «мост между Атлантическим и Северным Ледовитыми океанами». Кроме того, остров обладает запасами ценных редкоземельных металлов, которые являются основой высокотехнологичного производства. Дональд Трамп в своих выступлениях указал, что Гренландия — место сосредоточения 43 из 50 важных редкоземов, причем на остров приходится 38 млн тонн из всех 160 млн тонн мировых запасов.
По мнению Стрельниковой, датская автономная территория важна для США как место сосредоточения редких ресурсов. Пока американцы вынуждены закупать их в других странах, а лидерами по запасам редкоземов являются Китай и Россия.
Доцент добавила, что Гренландия также интересует США как территория для размещения военных баз, элементов системы ПРО «Золотой купол» для защиты своей страны от возможных ядерных атак.
Эксперт уточнила, что пока США отказались от силового захвата острова и согласились на дислокацию военной инфраструктуры по договору с властями острова.
Стрельникова напомнила, что внимание США на Арктике было сфокусировано после того, как Россия отправила экспедицию «Арктика 2007» в район Северного полюса для обоснования расширения границы континентального шельфа. В США поспешили оформить свою арктическую стратегию. «В ней отмечалось, что до 25% мировых запасов углеводородов могут находиться в Арктике. Всего там открыто более 400 месторождений, при этом около двух третей — в арктической зоне России», — уточнила она.
Эксперт подчеркнула, что расширение контроля США над Гренландией усилит позиции Вашингтона и, скорее всего, приведет к дальнейшей гонке вооружений.
Интерес Китая к Гренландии
По мнению Стрельниковой, для Китая Гренландия — это коммерческий проект. Правительство страны объявило, что теперь КНР — приарктическое государство, поэтому будет сотрудничать со всеми странами в регионе.
В 2018 году КНР направила Гренландии предложение о возведении аэродромов и разработке и добыче редкоземельных металлов. США способствовали отказу Дании от сотрудничества с китайцами, но предложили свою помощь — именно американские инвесторы в итоге стали заниматься разработкой месторождений.
Интересы России в Арктике
Эксперт напомнила, что официально вопрос Гренландии и притязания США на аннексию острова сдержанно комментировались Россией, но усиление присутствия американцев на территории датской автономии меняет расклад сил в регионе.
«С точки зрения России, гонка вооружений в Арктике подрывает стабильность и делает регион менее безопасным», — уточнила доцент.
Стрельникова отметила, что пока Россия и США не в состоянии перейти от противостояния в Арктике к сотрудничеству. Препятствием является конфликт на Украине и санкции. Она добавила, что переговоры о возможном партнерстве все же ведутся, в том числе по вопросу добычи редкоземельных металлов.
Доцент уточнила, что в настоящее время большинство европейских стран свернули сотрудничество с Москвой в Арктике, зато взаимодействие России с Китаем и Индией увеличилось. Кроме того, интерес к региону демонстрируют Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время ОАЭ сотрудничают с «Росатомом» и реализуют свою полярную программу.
Стрельникова отметила, что Россия в Арктике модернизирует военную инфраструктуру, усиливает ледокольный флот и готовится организовать круглогодичный проход судов по Северному морскому пути.