США хотят получить Гренландию: в чем интерес Китая и России

Стрельникова напомнила, что внимание США на Арктике было сфокусировано после того, как Россия отправила экспедицию «Арктика 2007» в район Северного полюса для обоснования расширения границы континентального шельфа. В США поспешили оформить свою арктическую стратегию. «В ней отмечалось, что до 25% мировых запасов углеводородов могут находиться в Арктике. Всего там открыто более 400 месторождений, при этом около двух третей — в арктической зоне России», — уточнила она.