Токаев принял Ертаева

«Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о приоритетных направлениях работы ведомства в 2026 году», — говорится в сообщении.
Ертаев сообщил о предстоящих шагах по развитию занятости, отметив, что акцент будет смещен с временных рабочих мест на формирование устойчивых и качественных вакансий, повышение трудовой мобильности и лучшее согласование подготовки кадров с запросами рынка. Отдельно он подчеркнул важность вовлечения молодежи, в том числе представителей группы NEET.
Кроме того, он обозначил планы по модернизации системы адресной социальной помощи, указав, что министерство планирует повысить точность предоставления поддержки с помощью цифровых инструментов оценки и расширить применение социального контракта с обязательным участием трудоспособных получателей в программах занятости.
«Представил планы по обеспечению долгосрочной устойчивости системы пенсионного обеспечения и сохранению достойного уровня пенсионных выплат. Отдельное внимание в докладе было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью. Ведомство планирует дальнейшее развитие подушевого финансирования специальных социальных услуг, повышение стандартов их качества, расширение доступа к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечение инклюзивной занятости», — отметили в Акорде.
Также министр сообщил президенту о планах по выполнению концепции миграционной политики до 2030 года, указав, что документ предусматривает усиление управляемости и прогнозируемости миграционных потоков, выравнивание внутренней миграции и улучшение механизмов регулирования трудовой миграции с приоритетом защиты национального рынка труда.
«Глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости и доходов населения, усиление контроля адресности социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы, реализацию сбалансированной миграционной политики, развитие инклюзивных подходов в социальной защите, а также укрепление системы охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений», — заключили в Акорде.