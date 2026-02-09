Токаев принял Ертаева

Ертаев сообщил о предстоящих шагах по развитию занятости, отметив, что акцент будет смещен с временных рабочих мест на формирование устойчивых и качественных вакансий, повышение трудовой мобильности и лучшее согласование подготовки кадров с запросами рынка. Отдельно он подчеркнул важность вовлечения молодежи, в том числе представителей группы NEET.