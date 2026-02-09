Раскрыта повестка визита вице-президента США Вэнса на Южный Кавказ

В Азербайджане, как считает эксперт, ключевой темой станут договоренности по вооружениям. Речь может идти о поставках американского оружия и возможных совместных программах. Отдельное значение, по его словам, для Баку имеет демонстрация того, что 907-я поправка к Акту о поддержке свободы, формально действующая с 1992 года, фактически утратила силу, хотя и не была полностью отменена.