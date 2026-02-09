Раскрыта повестка визита вице-президента США Вэнса на Южный Кавказ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе предстоящего визита на Южный Кавказ намерен обсудить в Баку вопросы военно-технического сотрудничества, а в Ереване — соглашения в сфере мирного атома. Такое мнение высказал армянский политолог Сергей Мелконян.
По данным армянских СМИ, визит Вэнса в Азербайджан и Армению запланирован на следующую неделю. Эксперт отметил, что само появление вице-президента США в регионе носит символический характер. По его словам, на столь высоком уровне американское руководство последний раз посещало Южный Кавказ в 2012 году.
Мелконян указал, что приезд Вэнса свидетельствует о сохраняющемся интересе США к региону и отсутствии намерений сворачивать активность в краткосрочной перспективе. При этом повестка визитов в Баку и Ереван, по его оценке, будет принципиально различной.
В Азербайджане, как считает эксперт, ключевой темой станут договоренности по вооружениям. Речь может идти о поставках американского оружия и возможных совместных программах. Отдельное значение, по его словам, для Баку имеет демонстрация того, что 907-я поправка к Акту о поддержке свободы, формально действующая с 1992 года, фактически утратила силу, хотя и не была полностью отменена.
Политолог отметил, что подобные шаги направлены на фиксацию нового уровня военного сотрудничества Азербайджана с США. В подтверждение этого он указал на резкую активизацию контактов по линиям Азербайджан — НАТО и Азербайджан — США в течение последних двух лет.
Говоря об Армении, Мелконян заявил, что центральным вопросом станет мирный атом. По его словам, стороны могут финализировать или обсудить соглашение «123», без которого сотрудничество с США в ядерной сфере невозможно. Эксперт подчеркнул, что без такого документа любые разговоры о строительстве в Армении модульных атомных реакторов с участием американских компаний не имеют оснований.
Кроме того, он обратил внимание на переговоры в сфере высоких технологий. В числе уже достигнутых договоренностей он назвал соглашения о поставках чипов, создании дата-центров и обсуждения проектов в области искусственного интеллекта. По оценке эксперта, технологическое направление стало одним из приоритетов внешнеэкономической политики Армении.
Отдельной темой визита, по словам Мелконяна, станет проект «Маршрут Трампа», который должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через территорию Армении. Он назвал этот проект главным стимулом поездки Вэнса в регион и напомнил о достигнутых ранее договоренностях после встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Марко Рубио.
Также эксперт отметил, что накануне визита армянские некоммерческие организации активизировали попытки продвинуть гуманитарную повестку, связанную с возвращением армян, находящихся в заключении в Азербайджане. При этом он выразил сомнение, что этот вопрос может быть решен в полном объеме.
Мелконян уточнил, что в Азербайджане содержатся военнопленные, лидеры карабахских армян, а также отдельный фигурант — Рубен Варданян (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). По его мнению, вопрос с военнопленными может быть решен, тогда как по другим фигурантам перспективы остаются более сложными.
