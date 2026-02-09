Ричмонд
Маск пообещал оплатить адвоката тем, кто даст показания в суде по делу Эпштейна

Самый богатый человек мира Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката всем, кто готов в суде дать показания по делу Джеффри Эпштейна. Об этом миллиардер написал в социальной сети X. Его интересует, почему список клиентов финансиста-педофила не был ранее передан в Конгресс США для опубликования.

Источник: Life.ru

«Я заплачу за защиту любого, кто скажет правду об этом и на кого за это подадут в суд», — ответил он пользователю.

Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила престижный МГИМО. На фоне скандала в РПЦ призвали проверить российские модельные агентства.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

