Маск пообещал оплатить адвоката тем, кто даст показания в суде по делу Эпштейна

Самый богатый человек мира Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката всем, кто готов в суде дать показания по делу Джеффри Эпштейна. Об этом миллиардер написал в социальной сети X. Его интересует, почему список клиентов финансиста-педофила не был ранее передан в Конгресс США для опубликования.