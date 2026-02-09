ФСБ: пособник покушения на Алексеева является сторонником ФБК*

Пособник покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин действовал по террористическим мотивам и является сторонником запрещенной в России организации «Фонд борьбы с коррупцией»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, Васин принимал участие в протестных акциях в Москве, регистрировался на интернет-ресурсах «Умного голосования» и «Штаба Навального**», а также публиковал в социальных сетях материалы против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.
В ФСБ отметили, что оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются.
Покушение на Алексеева было совершено на Волоколамском шоссе в Москве в минувшую пятницу, 6 февраля. Следствие быстро выяснило, что исполнителем покушения был россиянин Любомир Корбу. Преступника задержали в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ. Пособника покушения Васина задержали в Москве.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
** Организация, признанная экстремистской и запрещённая в России.