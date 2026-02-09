ФСБ: пособник покушения на Алексеева является сторонником ФБК*

По данным ведомства, Васин принимал участие в протестных акциях в Москве, регистрировался на интернет-ресурсах «Умного голосования» и «Штаба Навального**», а также публиковал в социальных сетях материалы против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.