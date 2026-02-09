Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: пособник покушения на Алексеева является сторонником ФБК*

Пособник покушения на Алексеева принимал участие в протестных акциях в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Пособник покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин действовал по террористическим мотивам и является сторонником запрещенной в России организации «Фонд борьбы с коррупцией»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, Васин принимал участие в протестных акциях в Москве, регистрировался на интернет-ресурсах «Умного голосования» и «Штаба Навального**», а также публиковал в социальных сетях материалы против поправок в Конституцию РФ и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность лидера движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.

В ФСБ отметили, что оперативно-разыскные мероприятия по делу продолжаются.

Покушение на Алексеева было совершено на Волоколамском шоссе в Москве в минувшую пятницу, 6 февраля. Следствие быстро выяснило, что исполнителем покушения был россиянин Любомир Корбу. Преступника задержали в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ. Пособника покушения Васина задержали в Москве.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

** Организация, признанная экстремистской и запрещённая в России.