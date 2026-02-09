Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» Западной группировки войск уничтожили укрепленные подземные командные пункты и позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, огневые задачи выполняли подразделения 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности. Удары наносились по заглубленным объектам противника в зоне проведения специальной военной операции. Факт разрушения целей был подтвержден средствами объективного контроля войск беспилотных систем.
В Минобороны уточнили, что уничтоженные сооружения использовались украинскими формированиями для накопления, распределения и ротации личного состава. Информация о местоположении объектов была получена от разведывательных расчетов беспилотных подразделений 68-й Севастопольской мотострелковой дивизии.
Военные отмечают, что самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» остается одним из наиболее мощных средств огневого поражения. Боеприпасы калибра 240 мм позволяют гарантированно уничтожать глубоко укрепленные цели, включая командные пункты, живую силу, объекты инфраструктуры, вооружение и технику противника.
В Минобороны добавили, что такие минометные системы являются приоритетной целью для ВСУ, в связи с чем расчеты принимают меры по маскировке и защите, включая использование средств радиоэлектронной борьбы и инженерного прикрытия.
