Видео допроса участника покушения на генерала Алексеева опубликовала ФСБ

«В августе 2025 года я был завербован сотрудниками СБУ и был направлен в город Москва для дальнейшей слежки за объектами и людьми, которых мне присылали по телефону», — сказал Корба на видео.
По его словам, за его работу ему платили две тысячи долларов в месяц (более 150 тыс. рублей). А указание по ликвидации Алексеева ему поступило в декабре 2025 года. За это «задание» ему обещали 30 тыс. долларов США (2,3 млн рублей).
Ранее сообщалось о других подробностях дела о покушении на генерала Алексеева. Так, задержанные Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. Все произошло в понедельник, 9 февраля. Детали раскрыла Федеральная служба безопасности.