Мужчину задержали в аэропорту с 90 тысячами пиявок в чемодане

Турецкие власти конфисковали 90 тысяч пиявок в стамбульском аэропорту 7 февраля.

Турецкие власти конфисковали 90 тысяч пиявок в стамбульском аэропорту 7 февраля. Об этом сообщило Управление провинции Стамбул по сельскому и лесному хозяйству.

Пассажир пытался нелегально провезти живых пиявок в Турцию, спрятав их в своём чемодане. Общий вес контрабанды составил 12,2 килограмма.

«Известно, что данный пассажир уже ранее задерживался за аналогичное нарушение», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В отношении нарушителя начаты юридические процедуры.

Ранее из России нелегально пытались вывезти метеорит весом 2,5 тонны.

