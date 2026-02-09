Мужчину задержали в аэропорту с 90 тысячами пиявок в чемодане

Турецкие власти конфисковали 90 тысяч пиявок в стамбульском аэропорту 7 февраля. Об этом сообщило Управление провинции Стамбул по сельскому и лесному хозяйству.
Пассажир пытался нелегально провезти живых пиявок в Турцию, спрятав их в своём чемодане. Общий вес контрабанды составил 12,2 килограмма.
«Известно, что данный пассажир уже ранее задерживался за аналогичное нарушение», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В отношении нарушителя начаты юридические процедуры.
Ранее из России нелегально пытались вывезти метеорит весом 2,5 тонны.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.